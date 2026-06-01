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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Актау
28 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 28 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
15:50
от 1200 ₸
17:25
от 1300 ₸
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