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Оно. Ночной кошмар
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Актау
20 июня 2026
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 20 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»?
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Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
21:20
от 3400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
16:35
от 1400 ₸
23:55
от 1500 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
18:55
от 1100 ₸
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