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Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Актау
16 июня 2026
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 16 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
14:10
от 800 ₸
15:10
от 900 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
14:15
от 800 ₸
17:35
от 1000 ₸
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