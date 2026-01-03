Меню
Фильмы
Дәстүр: Теріс бата
5 января 2026
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
20:25
от 1200 ₸
23:55
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
