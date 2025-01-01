Меню
Фильмы
Дәстүр: Теріс бата
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Актау
1 января 2026
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 1 января 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
1
пт
2
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
22:20
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
21:50
от 3000 ₸
23:45
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
