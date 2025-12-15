Меню
Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Актау
18 декабря 2025
Расписание сеансов Какого ты рода?, 18 декабря 2025 в Актау
Сегодня
15
Завтра
16
ср
17
чт
18
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
10:10
от 1900 ₸
11:50
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
