Киноафиша
Фильмы
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Актау
22 декабря 2025
Расписание сеансов Bayguys, 22 декабря 2025 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
19
пн
22
вт
23
ср
24
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
16:45
от 1000 ₸
20:10
от 1500 ₸
