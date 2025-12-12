Меню
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Актау
14 декабря 2025
Расписание сеансов Bayguys, 14 декабря 2025 в Актау
О фильме
Сегодня
12
Завтра
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
13:10
от 800 ₸
18:30
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
