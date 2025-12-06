Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?

Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал

Копейкин и Зулькарнаев снова вместе после «Слова пацана»: почему новый триллер «Пропавший» уже называют самым мрачным проектом 2026 года

Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»?

После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше

Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке

Спартака убили на Везувии, а Ашура сделали господином: зачем создатели приквела «Спартака» жестко перекроили историю

Яшка Цыган на скаку стрелял из Нагана, как из игрушечного пистолета: разбираем, насколько это было реально в те годы

Такое случилось впервые за все годы: «Очень странные дела» установили рекорд на Netflix – и это даже не 59 600 000 просмотров за неделю

Пока зрители ждут «Первый отдел»: на НТВ готовят два новых сериала-детектива с Иваном Колесниковым

Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов»