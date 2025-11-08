Меню
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Актау 8 ноября 2025

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 8 ноября 2025 в Актау

Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
12:30 от 1100 ₸ 14:10 от 1200 ₸ 18:05 от 1500 ₸ 22:20 от 1500 ₸ 23:45 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
14:20 от 900 ₸ 22:15 от 1200 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
