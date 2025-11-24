Меню
Киноафиша Фильмы Жездуха Кореяда Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Актау 24 ноября 2025

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 24 ноября 2025 в Актау

Сегодня 21 Завтра 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
13:50 от 800 ₸ 16:35 от 1000 ₸ 20:05 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
10:00 от 1200 ₸ 15:45 от 1900 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
11:40 от 800 ₸ 18:00 от 1100 ₸
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
