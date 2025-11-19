Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Актау
19 ноября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 19 ноября 2025 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
13:25
от 800 ₸
18:45
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
«Такие фильмы снимали в советские времена» — лучший комплимент для кино XXI века: вот только нового «Лермонтова» не поняла молодежь
Кристофер Нолан назвал лучшего актера года — вряд ли угадаете, о ком речь: ведь у фильма с этой звездой всего 6,5 на IMDb
Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT
Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки
Вы когда-нибудь задумывались, почему хоббиты жуют без остановки? Тайна их организма, о которой Толкин промолчал
«Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции»
Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?
«Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС
Думаете, Пореченков притворялся, что ему холодно? Как же! Где снимали «Полярный» при -40 и почему техника замерзала быстрее актеров
Относится ли «Хищник: Планета смерти» ко вселенной «Чужого»? Ксеноморфов нет, но корпорация снова в игре
«Еле оторвались — до утра смотрели»: этот сериал НТВ с рейтингом 8,4 на КП обожают фанаты — не «Невский» и не «Шеф»
Волки, ленивцы, лисы и зайцы — кажется в «Зверополисе» есть все: но кто из животных никогда не появится во вселенной мультика и почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667