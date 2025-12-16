Меню
Фильмы
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Актау
16 декабря 2025
Расписание сеансов Ауру, 16 декабря 2025 в Актау
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
14
Завтра
15
вт
16
ср
17
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
21:45
от 1500 ₸
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
