Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Актау
6 ноября 2025
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 6 ноября 2025 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Назад в 90-ые. Мен оралам»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
11:40
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени
Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни
В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов
Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»
Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты
Она готовится к браку без любви: с 8 ноября стартует турецкий хит «Я так долго ждал тебя» — 42 серии и восторг зрителей в виде рейтинга 7,7
В ноябре скучать не получится: 6 турецких сериалов, вокруг которых уже собираются фанаты — есть даже 1 триллер
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт
От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео)
5 стран, 5 жанров и ни одной проходной премьеры: на Netflix вышли новинки, о которых скоро заговорят все — есть даже неожиданный проект из Индии
Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667