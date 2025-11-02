Меню
Киноафиша Фильмы Назад в 90-ые. Мен оралам Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Актау 2 ноября 2025

Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2 ноября 2025 в Актау

Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
14:40 от 1300 ₸ 17:10 от 1400 ₸ 19:05 от 1500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
