Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Актау 16 октября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 16 октября 2025 в Актау

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
12:30 от 1900 ₸ 14:20 от 2100 ₸ 16:10 от 2100 ₸ 18:00 от 2300 ₸ 19:50 от 2300 ₸
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
