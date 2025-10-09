Меню
Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Актау

Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
23:40 от 2800 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
23:45 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
23:55 от 2700 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
