Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Актау 20 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 20 октября 2025 в Актау

Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
15:35 от 900 ₸ 17:25 от 1000 ₸ 18:30 от 1400 ₸ 19:05 от 1500 ₸ 20:00 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸ 23:35 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
15:05 от 900 ₸ 20:25 от 1200 ₸ 22:10 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸
