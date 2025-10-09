Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Актау
9 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 9 октября 2025 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
Формат сеанса
Все
KK
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KK
14:10
от 2100 ₸
15:50
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
19:10
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
22:30
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
В этих 3 фэнтези-сериалах нет ни одного слабого сезона: удивительно, но все они созданы Netflix
Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал
Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье
«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет
На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми
Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту
«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»
Сверг отца, убил пятерых братьев и трёх сыновей: коротко о папе султана Сулеймана — далее подробно
Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке
Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667