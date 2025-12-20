Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Три кота. Путешествие во времени
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Актау
21 декабря 2025
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 21 декабря 2025 в Актау
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
20
Завтра
21
пн
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота. Путешествие во времени»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
10:15
от 1200 ₸
13:30
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем
Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке
Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично
После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667