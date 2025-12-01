Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко

Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне

Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита

Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена»

Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix

«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты

47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео)

Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей

Гиллиган ловко замаскировал пасхалку к «Лучше звоните Солу» в сериале «Из многих»: даже преданные фанаты не заметили

У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

Боран очнулся, но рада только Садакат: 39 серия «Далекого города» показала истинное лицо бывшего мужа Альи