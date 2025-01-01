Меню
Расписание сеансов Агент & Irbis, 2025 в Актау

Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
