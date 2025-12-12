Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мышиный переполох Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Актау 17 декабря 2025

Расписание сеансов Мышиный переполох, 17 декабря 2025 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 пн 15 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мышиный переполох»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
15:10 от 900 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни
Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше