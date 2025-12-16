Меню
Мышиный переполох
Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Актау
16 декабря 2025
Расписание сеансов Мышиный переполох, 16 декабря 2025 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мышиный переполох»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
15:10
от 1300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
