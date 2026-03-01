Меню
Фильмы
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Расписание сеансов Хамнет: История, вдохновившая Гамлета, 2025 в Актау
5 марта 2026
Расписание сеансов Хамнет: История, вдохновившая Гамлета, 5 марта 2026 в Актау
Завтра
5
Как купить билеты на сеанс фильма «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
23:30
от 2800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
