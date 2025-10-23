Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Волшебный домик Габби в кино
Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 2025 в Актау
Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 2025 в Актау
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
23
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Волшебный домик Габби в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
11:00
от 2400 ₸
12:50
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие
«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее
Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии
Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»
Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»?
Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
Даже Ханде Эрчел не удержала зрителей: почему турецкий сериал «Любовь и слезы» закрывают досрочно после 6 эпизодов
Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер?
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667