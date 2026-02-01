Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рыбка унывака. Подводное приключение Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Актау 12 февраля 2026

Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 12 февраля 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 11 чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
10:40 от 1900 ₸
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет?
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Будет ли 2 сезона сериала «Спартак: Дом Ашура»: зрителям сначала не «зашло», но финал всех переиграл
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше