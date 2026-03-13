Меню
Киноафиша Фильмы Калевала: Первый викинг Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 2026 в Актау 17 марта 2026

Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 17 марта 2026 в Актау

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Как купить билеты на сеанс фильма «Калевала: Первый викинг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:15 от 1400 ₸
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Yйлену оңай
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
