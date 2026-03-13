Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Напоминания о нем
Расписание сеансов Напоминания о нем, 2026 в Актау
16 марта 2026
Расписание сеансов Напоминания о нем, 16 марта 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Напоминания о нем»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
23:45
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667