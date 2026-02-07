Меню
Киноафиша Фильмы Qiyal Расписание сеансов Qiyal, 2024 в Актау 8 февраля 2026

Расписание сеансов Qiyal, 8 февраля 2026 в Актау

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
15:15 от 1900 ₸
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
