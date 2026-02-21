Меню
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Актау
22 февраля 2026
Расписание сеансов Горничная, 22 февраля 2026 в Актау
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
21:30
от 5000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
