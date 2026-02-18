Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Актау 18 февраля 2026

Расписание сеансов Горничная, 18 февраля 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
23:55 от 1500 ₸
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ
Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи
Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5
Интим с Варей и унижение Жеглова: 3 вырезанные сцены из культового детектива «Место встречи изменить нельзя»
Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце
В «Великолепном веке» все прошло скромно и втайне от других: какой на самом деле была свадьба Хюррем и Сулеймана
3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео)
«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»
Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам
Самая загадочная: 5 необычных способностей Мистик из «Людей Икс», которые присущи только этому мутанту
Все с ума сходят по «Трем котам», но в России есть и другая история: снято 17 сезонов, а рейтинг весьма неплох
На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше