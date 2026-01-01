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Одиссея
Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Актау
23 июля 2026
Расписание сеансов Одиссея, 23 июля 2026 в Актау
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чт
23
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Как купить билеты на сеанс фильма «Одиссея»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
18:00
от 3400 ₸
20:00
от 15000 ₸
21:00
от 3400 ₸
23:00
от 15000 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
20:00
от 3000 ₸
23:00
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
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