Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Убийцы
Расписание сеансов Убийцы, 2023 в Актау
23 февраля 2026
Расписание сеансов Убийцы, 23 февраля 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:15
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667