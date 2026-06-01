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Киноафиша Фильмы Давление Расписание сеансов Давление, 2026 в Актау 28 июня 2026

Расписание сеансов Давление, 28 июня 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
10:00 от 15000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
10:00 от 2200 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
20:15 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
13:05 от 1500 ₸
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