Киноафиша Фильмы На помощь! Расписание сеансов На помощь! , 2026 в Актау 22 февраля 2026

Расписание сеансов На помощь! , 22 февраля 2026 в Актау

Сегодня 21 Завтра 22 пн 23 вт 24 ср 25
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
15:15 от 4000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
