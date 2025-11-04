Меню
Фильмы
Паранормальное явление. Шум
Расписание сеансов Паранормальное явление. Шум, 2024 в Актау
4 ноября 2025
Расписание сеансов Паранормальное явление. Шум, 4 ноября 2025 в Актау
Кинотеатр
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
13:00
от 800 ₸
18:40
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
