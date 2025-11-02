Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Паранормальное явление. Шум
Расписание сеансов Паранормальное явление. Шум, 2024 в Актау
2 ноября 2025
Расписание сеансов Паранормальное явление. Шум, 2 ноября 2025 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Паранормальное явление. Шум»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
13:00
от 1200 ₸
18:40
от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
13:15
от 1500 ₸
20:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение
Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику»
Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко
487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы
Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела»
Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667