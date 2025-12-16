Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Океан чудес Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Актау 17 декабря 2025

Расписание сеансов Океан чудес, 17 декабря 2025 в Актау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 16 Завтра 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
12:05 от 1500 ₸ 15:50 от 1900 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше