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Кощей. Тайна живой воды
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Актау
14 июня 2026
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 14 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
10:20
от 1200 ₸
В прокате
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