Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Актау 17 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 17 декабря 2025 в Актау

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
16:10 от 1000 ₸ 17:25 от 1000 ₸ 18:15 от 1400 ₸ 19:45 от 1500 ₸
2D, RU
16:25 от 1000 ₸ 18:20 от 1400 ₸ 20:20 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
13:00 от 800 ₸ 14:40 от 900 ₸ 16:35 от 1000 ₸
2D, RU
14:55 от 900 ₸ 16:50 от 1000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
