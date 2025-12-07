Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Актау 7 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 7 декабря 2025 в Актау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 5 Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
13:40 от 1200 ₸ 16:10 от 1400 ₸ 17:35 от 1400 ₸ 18:10 от 1500 ₸ 19:55 от 1500 ₸
2D, RU
13:05 от 1200 ₸ 15:40 от 1300 ₸ 16:15 от 1400 ₸ 18:00 от 1500 ₸ 20:00 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
15:25 от 1900 ₸ 18:45 от 3000 ₸
2D, RU
13:45 от 1500 ₸ 15:45 от 1900 ₸ 17:45 от 1900 ₸ 19:45 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
12:50 от 800 ₸ 16:20 от 1000 ₸
2D, RU
14:20 от 900 ₸ 16:40 от 1000 ₸
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
№37
2025, Казахстан, драма
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
