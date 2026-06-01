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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Актау
24 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 24 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
10:30
от 1900 ₸
12:20
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
16:00
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
2D, RU
10:10
от 1900 ₸
11:00
от 1900 ₸
12:00
от 1900 ₸
12:50
от 1900 ₸
13:50
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
15:40
от 2100 ₸
16:30
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
19:20
от 2300 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
12:00
от 1500 ₸
15:40
от 1900 ₸
2D, RU
10:10
от 1200 ₸
13:50
от 1500 ₸
17:30
от 1900 ₸
19:20
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
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