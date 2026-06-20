Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы История игрушек 5 Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Актау 21 июня 2026

Расписание сеансов История игрушек 5, 21 июня 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
12:00 от 1200 ₸ 15:40 от 1900 ₸
2D, RU
10:10 от 1200 ₸ 13:50 от 1500 ₸ 17:30 от 1900 ₸ 19:20 от 3000 ₸
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Когда солнце взойдет с запада
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Оно. Ночной кошмар
Оно. Ночной кошмар
2026, США, триллер
Омен. Обличье зла
Омен. Обличье зла
2026, Испания, ужасы
Разумовская, Кологривый и лес, который не хочет отпускать: эта экранизация романа-триллера станет хитом 2026 года
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам
Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение
В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе
«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?
Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий
Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент
Перезагрузка «Каменской» без Яковлевой — как это вообще возможно: теперь в сериале будет детектив-миллениал Хлынина
Ридли Скотт изначально придумал другой финал для «Чужого»: и только один звонок решил судьбу Эллен Рипли
Пока одни смотрят «Лешего» и плюются, другие включают этот хит НТВ и кайфуют: каждая серия шедевр
Стройная высокая лань против грузной замарашки: как выглядели Махидевран и Хюррем в реальности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше