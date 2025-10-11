Меню
Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Актау 11 октября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 11 октября 2025 в Актау

Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
13:40 от 1200 ₸ 14:00 от 1300 ₸ 16:00 от 1400 ₸ 17:25 от 1400 ₸ 18:05 от 1500 ₸ 19:30 от 1500 ₸ 21:35 от 1500 ₸ 23:40 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
14:40 от 900 ₸ 18:20 от 1100 ₸ 23:45 от 1200 ₸
