Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Актау
18 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 18 января 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
13:10
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Кыргызстан, детектив
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667