Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Гренландия 2: Миграция Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Актау 7 февраля 2026

Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 7 февраля 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гренландия 2: Миграция»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
14:25 от 1300 ₸ 20:05 от 5000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
12:45 от 900 ₸
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше