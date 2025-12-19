Меню
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Актау
23 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 23 декабря 2025 в Актау
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
15:20
от 1500 ₸
16:50
от 1600 ₸
18:55
от 1800 ₸
21:25
от 2000 ₸
22:30
от 2000 ₸
2D, RU
15:00
от 1500 ₸
18:30
от 1800 ₸
20:20
от 2000 ₸
22:10
от 2000 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
17:00
от 1300 ₸
22:25
от 1500 ₸
2D, RU
19:00
от 1400 ₸
22:35
от 1500 ₸
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов
Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Apple TV+ сделал невозможное, когда взялся экранизировать Айзека Азимова: теперь этот сериал — хит на уровне «Дюны»
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке
«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк»
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года
