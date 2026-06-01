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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Актау
24 июня 2026
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 24 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
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Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
10:50
от 1900 ₸
15:10
от 2100 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
14:05
от 1500 ₸
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