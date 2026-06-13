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Киноафиша Фильмы Властелины Вселенной Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Актау 14 июня 2026

Расписание сеансов Властелины Вселенной, 14 июня 2026 в Актау

Билеты
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Сегодня 13 Завтра 14
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
15:25 от 1900 ₸ 17:55 от 1900 ₸
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